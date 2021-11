Premier coup de pioche de l’Allemand Stahlschmidt pour son usine de Tanger

Moins d’un an après avoir pris pied au Maroc, Stahlschmidt y lance enfin les travaux de son unité industrielle. En effet, le spécialiste centenaire du câblage automobile, vient d’obtenir le feu vert des autorités locales de la province Fahs Anjra, dont relève pour les études d’impact environnemental et social de la future usine, devra accueillir la zone franche dédiée au secteur automobile et adossée au port Tanger Med, à savoir Tanger Automotive City.

Stahlschmidt Morocco, sera ainsi la première implantation industrielle de l’équipementier allemand à capital familial en Afrique, lequel est déjà présent en Chine, au Canada et deux autres pays européens (en dehors de son marché domestique), à savoir la Pologne et la Hongrie.

Lire aussi | SINTRAM, un des ténors du secteur BTP, entre en redressement judiciaire

Dotée d’une enveloppe d’investissement d’une centaine de millions de dirhams, l’unité industrielle de Stahlschmidt Morocco devra être opérationnelle dès fin 2022 et accompagnera les clients de la maison mère qui compte plusieurs poids lourds parmi les constructeurs automobiles mondiaux.

Cette nouvelle implantation industrielle au sortir de la secousse du Covid-19 dans un secteur qui a été fortement chahuté par les conséquences économiques de cette crise sanitaire mondiale, vient confirmer le bienfondé de la stratégie marocaine industrielle qui consiste à s’ériger en plateforme industrielle aux portes de l’Europe, agissant comme alternative compétitive et stratégique et permettant de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, notamment dans des secteurs comme l’automobile.

Lire aussi | Distribution. Africa Motors va commercialiser la marque automobile chinoise Chery

Rappelons, que le bientôt centenaire groupe Allemand Stahlschmidt, emploie plus de 1000 personnes à travers sa demi-douzaine de sites. Au Maroc, l’effectif devra atteindre au démarrage plus de 75 salariés.