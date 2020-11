Près d’un décès sur cinq dus à la Covid-19 en Afrique est lié au diabète [OMS]

Les personnes atteintes de diabète sont très vulnérables aux conséquences aiguës du nouveau coronavirus. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 18,3 % des décès dus à la Covid-19 dans la région africaine sont liés au diabète.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 18,3 % des décès dus à la Covid-19 dans la région africaine sont liés au diabète, l’une des conditions qui, d’après des études mondiales, augmentent le risque de forme sévère de la maladie et de décès parmi les patients infectés par le virus, selon l’institution spécialisée de l’ONU dans un communiqué publié sur son site. L’analyse par l’OMS de 14 pays africains, qui ont fourni des informations sur la Covid-19 et les comorbidités, a montré que le risque de complications ou de décès du coronavirus parmi les gens diabétiques augmente avec l’âge, sachant que les personnes de plus de soixante ans sont les plus à risque, précise l’OMS.

Lire aussi|Mahjoub Aherdane tire sa révérence

Au cours des trois dernières décennies, l’occurrence du diabète de type 2 a augmenté drastiquement dans tous les pays du monde. Dans la région africaine, le nombre de cas a été multiplié par six, passant de 4 millions de cas en 1980 à 25 millions en 2014, précise l’OMS. Avec environ 60 % des personnes vivant avec un diabète non diagnostiqué, la région africaine présente la plus forte proportion de personnes ignorant leur condition.

A noter que le Centres africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé hier samedi 14 novembre que le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté à 1.948.833. L’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a déclaré dans un communiqué que le bilan des morts lié à la pandémie s’élevait à 46.836. Un total de 1.646.823 personnes qui avaient contracté le Covid-19 s’étaient rétablies à ce jour-là sur tout le continent, selon l’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies. Les pays africains les plus touchés par le Covid-19 en termes de nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Égypte et l’Éthiopie, selon les chiffres du CDC Afrique. La région d’Afrique australe est la plus touchée par le Covid-19 à la fois en nombre de cas positifs et en nombre de décès, suivie par l’Afrique du Nord. L’Afrique du Sud est le pays qui compte actuellement le plus grand nombre de cas de Covid-19, avec 746.945. Le pays a également le plus grand nombre de décès liés à la Covid-19, à 20.153. Le Maroc vient ensuite avec 282.336 cas confirmés et 4.631 décès, suivi de l’Égypte avec 110.319 cas confirmés et 6.429 décès, selon le CDC Afrique.

Lire aussi|La République Coopérative de Guyana retire sa reconnaissance de la pseudo « rasd »