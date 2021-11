Pressing écologique. Cleanzy envisage 20 nouvelles ouvertures au Maroc à l’horizon 2022

La franchise Cleanzy met les bouchées doubles sur son développement. Cleanzy entend ainsi ouvrir 20 pressings, en propre et en franchise, au Maroc à l’horizon 2022.

C’est un nouveau cap pour Cleanzy au Maroc. Le leader du pressing écologique au Maroc monte en régime. « Nous avons l’ambition d’ouvrir 20 pressings CLEANZY au Maroc à l’horizon 2022. Nous envisageons également un développement à l’international », assure, Mohamed Khachani, le fondateur de l’enseigne. En attendant, Cleanzy poursuit le renforcement de son territorial à Casablanca et à Rabat. L’enseigne vient ainsi d’ouvrir 2 nouveaux pressings (Rue Moussa Bnou Noussair dans le quartier Gauthier à Casablanca et à Label’Gallery Rabat au Souissi sur l’Avenue Mohammed VI).

On apprend aussi que 5 nouvelles ouvertures sont en cours dont 4 ouvertures à Casablanca sur l’Avenue Ahmed Charci au quartier Triangle d’Or, sur la route de l’Oasis au quartier Oasis, sur Boulevard Ghandi et au sein du Mall Aeria au quartier Casa Anfa. Et une nouvelle autre au quartier l’Orangeraie Souissi à Rabat. Force est de rappeler l’enseigne Cleanzy a ouvert sa première boutique sur l’Avenue Al Araar à Hay Riad, dans le quartier d’affaires de la capitale. Une deuxième boutique a vu le jour au Haut Agdal à Rabat.

« A travers son réseau de franchises, Cleanzy offre une qualité de nettoyage supérieure à des prix compétitifs ainsi qu’un service de retoucherie sur mesure. L’enseigne utilise une technologie éco-performante avec des produits biodégradables, respectueuse de l’environnement, de la santé de ses clients et de ses employés », explique le fondateur. Mohamed Khachani est en effet un entrepreneur engagé qui s’est intéressé à la problématique écologique que représentait le nettoyage à sec au perchloréthylène dans le domaine des pressings.

« La quasi-totalité des pressings au Maroc utilisent le nettoyage à sec avec un solvant toxique en raison de ses risques pour la santé : le nettoyage à sec au perchloréthylène. Ce procédé fortement polluant est interdit dans plusieurs pays. Hautement volatile, il s’agit de la fameuse odeur qu’on a l’habitude de sentir en entrant dans un pressing ainsi que sur nos articles nettoyés. Il est à juste titre classé cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé et le Centre International de recherche contre le cancer. Le Centre Marocain Antipoison a d’ailleurs alerté sur sa dangerosité et sa toxicité », analyse Mohamed Khachani.

Conscient de cette problématique, il se donne la mission de trouver une solution en lançant en 2015 l’enseigne Cleanzy. Il s’agit d’une nouvelle génération de pressings qui s’aligne sur la volonté des Marocains de préserver leur santé et leur environnement tout en recherchant une meilleure qualité de nettoyage. « Il est recommandé de mettre en place une réglementation à travers un label écologique dans les pressings au Maroc pour ne pas induire en erreur le citoyen qui sera donc libre de choisir entre un pressing écologique et un pressing au nettoyage à sec au perchloréthylène, et pour encourager la transition écologique des pressings au perchloréthylène vers des solutions éco-responsables dans le Royaume, leader dans le développement durable en Afrique », a-t-il ajouté.

Mohamed Khachani a aussi lancé en 2017 la Cleanzy Academy qui forme les équipes aux dernières méthodes éco-responsables de traitements des textiles. Et ce n’est pas tout. Le jeune entrepreneur envisage le lancement officiel en décembre 2021 de l’application mobile nouvelle génération Cleanzy. « Cette application permettra aux clients d’organiser les collectes et les livraisons en 3 clics, que le client soit à la maison ou au bureau », conclut Mohamed Khachani.

Bio express

Mohamed Khachani est un entrepreneur engagé. Il a eu quelques expériences à l’international, notamment en finance et en conseil en stratégie chez SNC Lavalin et Roland Berger. Après avoir travaillé à Montréal, Paris puis San Francisco au cœur de la Silicon Valley, il a décidé de rentrer au Maroc pour entreprendre, avec l’objectif de lancer des projets ayant un impact positif.

C’est ainsi qu’il a initié en 2011 le développement d’un leader mondial du paiement en ligne PayPal pour les sites marchands au Maroc afin de promouvoir le cross-border business. Il s’est ensuite intéressé à la problématique écologique que représentait le nettoyage à sec au perchloréthylène dans le domaine des pressings. Suite à cela, il lance en 2015 l’enseigne Cleanzy.

Il a également fondé Diseo qui accompagne les blanchisseries hôtelières, médicales et industrielles en leur fournissant les équipements et produits de nettoyage. Mohamed est diplômé d’un Master of Science de HEC Paris et d’un Executive Program en Entrepreneuriat de la Harvard Business School et est également professeur en entrepreneuriat et conférencier.