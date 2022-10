Prêt-à-porter. Camaieu Maroc dans la tourmente

Placée en redressement judiciaire le 1er août dernier, et fortement impactée par la crise sanitaire et une cyberattaque, Camaïeu, par la voie de son président Wilhelm Hubner, espérait inverser la tendance avec un plan de continuation… Sans succès, l’enseigne fondée en 1984 a été placée en liquidation judiciaire et tous ses magasins dans l’Hexagone ont alors baissé le rideau en attendant ceux à l’étranger. En effet, l’enseigne aligne en propre ou en franchise un peu plus de 300 unités à travers 17 pays (Arabie saoudite, Bahreïn, Belgique, Emirats Arabes Unis, Espagne, Hongrie, Italie, Koweït, Luxembourg, Maroc, Pologne, Qatar, …).

Au Maroc, les quatre magasins Camaieu sont gérés en franchise par le groupe marocain « Ma Franchise », spécialisé dans la distribution de prêt-à-porter, lingerie et accessoires de mode à travers un réseau de magasins. Ce dernier qui compte dans son portefeuille des enseignes de Prêt-à-porter pour Femmes (Etam, Maison 123, Caroll, Pimkie, Camaieu), pour Homme (Jules et Devred), pour Enfants (Du Pareil Au Même et Sergent Major), et de chaussures (Minelli), avait ouvert le premier point de ventes Camaieu en décembre 2011, lors de l’ouverture du Morocco Mall. Depuis, trois autres boutiques ont été implantées à Rabat (au Mega Mall puis dans le quartier Rabat Agdal sur l’avenue Fal Ould Ommeir) et à Casablanca (Marina Shopping).

Mais aujourd’hui, si le Master franchisé de Camaieu au Maroc semblait accélérer le développement de la marque au cours de ces quatre années, cet élan est parti pour s’estomper. Contacté par Challenge, le groupe « Ma Franchise » indique « ne pas avoir de visibilité sur ce qui va se passer depuis la liquidation judiciaire de l’enseigne en France.