Prévisions météorologiques du lundi 31 octobre 2022

Voici le temps prévu au Maroc par la Direction générale de la météorologie pour la journée de ce lundi 31 octobre 2022:



– Temps assez chaud sur le Sud, le Souss et les plaines intérieurs.



– Formations brumeuses sur les côtes nord et centre.



– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord et l’Atlas ainsi que clair à peu nuageux ailleurs. – Ramasse-poussières sur l’intérieur des provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas, 09/15°C sur le Rif, l’Oriental et les versants sud-est, 19/23°C sur le Souss et les provinces du Sud ainsi que de 15/20°C sur le reste du Royaume.