Prévisions météorologiques pour ce dimanche 25 septembre

– Pluies ou averses localement orageuses par endroits sur les provinces Sud, l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Centre, le Saïss, le Sud-est et l’Oriental.

– Ondées ou gouttes de pluie locales sur le Rif et la Méditerranée.

– Ciel passagèrement nuageux sur le reste du Nord.

– Formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques Nord et l’extrême sud des cotes atlantiques. – Quelques rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le Sud de l’Atlas et le Nord des provinces Sud avec des chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 08/15°C sur l’Atlas et le Nord du Rif, de 22/26°C sur l’extrême Sud-Est, l’Est et le Sud des provinces du sud et de 16/21°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sensible sur les régions Nord, Est et Centre.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le Littoral.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 septembre 2022 :