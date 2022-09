Prévisions météorologiques pour ce jeudi 22 septembre 2022

Faibles pluies éparses sur le Rif, le nord de l’Oriental et le Moyen-Atlas avec des températures maximales en légère baisse, ainsi que des ondées et orages par endroits sur l’extrême sud sont les principales prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 septembre 2022 :

– Formations brumeuses ou bruines locales sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss et les plaines et les côtes nord et centre.