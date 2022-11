Prévisions météorologiques pour ce mercredi 9 novembre 2022

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 novembre 2022:



– Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême nord-ouest, l’est de la Méditerranée, le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental avec risques ondées ou gouttes éparses.



– Formations brumeuses près des côtes.



– Quelques chasses-poussières sur l’intérieur des provinces sahariennes.



– Températures minimales de l’ordre de 03/12°C sur l’Atlas et le Rif, 18/23°C sur le sud des provinces sahariennes et de 11/18°C sur le reste du Royaume.



– Températures maximales en baisse, notamment sur les régions nord et centre.



– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Larache et Laâyoune, devenant peu agitée à agitée sur le reste du littoral.



Les températures prévues pour aujourd’hui :