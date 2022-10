Prévisions météorologiques pour ce samedi 29 octobre 2022

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction Générale de la météorologie pour samedi 29 octobre:

– Temps assez chaud à chaud sur le Nord, le Centre et le Sud.



– Bruines locales sur la rive Méditerranéenne la matinée et la nuit.



– Formations brumeuses sur les côtes.



– Rafales de vents assez fortes sur le Centre et le Nord des provinces avec Chasse-poussières.



– Mer calme à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tantan et sur le reste du littoral.