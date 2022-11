Prévisions météorologiques pour le jeudi 17 novembre 2022

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 17 novembre 2022:



– Pluies éparses sur la région de Tanger, le Rif occidental, l’ouest de la rive Méditerranéenne et le Loukkos.



– Formations brumeuses locales sur les côtes centre et sud.



– Chasse-poussières sur le Sud des provinces sahariennes.



– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Rif, le Moyen Atlas et la région de Tanger.



– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, 15/23°C sur le nord-ouest du pays, près des côtes et les régions sud et de 08/15°C partout ailleurs.



– Températures maximales en baisse sur l’ouest du Royaume.



– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Sud et agitée à forte entre Tanger et Tarfaya.

Températures prévues pour aujourd’hui :