Prise en charge des cas Covid : les cliniques privées sous surveillance

Une commission centrale et des commissions régionales seront chargées du suivi et du contrôle de la prise en charge des malades atteints de la covid-19 dans les cliniques privées, a annoncé le ministère de la Santé.

La commission centrale est composée de l’inspection générale du ministère, de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) et de l’Ordre national des médecins. Les commissions régionales, elles, sont composées des inspecteurs régionaux relevant du département de tutelle et des représentants des conseils régionaux de l’Ordre national des médecins, en coordination avec l’ANAM, précise le ministère.

Lire aussi| Pfizer : campagne de sensibilisation contre le cancer le plus meurtrier au Maroc

Lors d’une réunion présidée par le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, l’accent a été mis sur le référentiel légal et contractuel en vigueur (loi 65-00, conventions nationales) et la nécessité de produire des pièces justifiant le dommage subi auprès des organes compétents (inspections du ministère de la Santé, l’ANAM).

A cette occasion, le ministre de la Santé a souligné l’impératif de respecter le protocole et les tarifs référentiels, affirmant que tout dépassement sera traité avec vigueur et qu’en même temps, des solutions aux contraintes des cliniques privées seront recherchées, notamment en ce qui concerne le coût de la prise en charge des patients Covid-19. Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur ces dépassements, à travers des exposés de l’inspecteur général du ministère de la Santé et du directeur général de l’ANAM.

Lire aussi| L’immunité contre le coronavirus pourrait durer très longtemps [Étude]

Avec MAP