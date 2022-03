Prix «e-mtiaz 2021». La DGCT doublement primée

Lors d’une cérémonie présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et qui a vu la présence de plusieurs personnalités, dont celle de ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, ce Prix national a récompensé plusieurs projets et initiatives d’e-administration dans plusieurs catégories distinctes.

À cette occasion, la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), qui s’occupe notamment de la préparation des décisions du ministre de l’Intérieur, qui assure également l’appui et l’accompagnement juridique, technique et financier des collectivités territoriales, et qui est chargée également, en coordination avec les départements et organismes concernés, de concourir au développement territorial, s’est vue récompensée par deux fois.

D’abord pour la plateforme digitale baptisée «Rokhas», cette dernière permettant de dématérialiser la délivrance des autorisations économiques, en assurant l’équilibre entre développement économique, respect de l’environnement et vie en société. De même que le portail national des Collectivités Territoriales a, lui aussi, été distingué par le jury du Prix «e-mtiaz 2021».