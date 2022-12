Prodec. Clap de fin pour un ex-fleuron industriel

Le Tribunal de commerce de Casablanca vient de prononcer la liquidation judiciaire de la société créée en 1953 et rachetée dans la foulée par Haj Mohamed Bencherki . Il faut dire que le repreneur de cet ex-fleuron de l’industrie marocaine, en l’occurrence Costa Pro, un opérateur logistique et immobilier, ne s’est point décarcassé, ni cassé sa tirelire pour sortir de l’ornière sa nouvelle filiale. Depuis sa vente en 2016 par les héritiers Bencherki et à leur tête Said Bencherki qui l’a gérée depuis 2003, Prodec a été incapable de relever la tête avec un outil de production demeuré en arrêt. Pire encore, avec des procédures à répétition enclenchées par les banques créancières qui réclamaient un encours de 300 MMAD de dettes de différentes natures, la situation de cette PME familiale qui a mal tourné n’a point motivé les rares repreneurs qui ont frappé à la porte.

Lire aussi | Najib Cherfaoui : «Le Maroc est largement en mesure de lancer une compagnie maritime nationale de fret»

Face à une telle impasse, le juge commissaire et le président du Tribunal de commerce de Casablanca se sont résolus à ouvrir la procédure de liquidation, synonyme du démantèlement de l’outil industriel de Prodec, dont l’usine des plus modernes inaugurée en 2012 à Lakhyayta suite à un investissement de plus de 250 millions de dirhams, presque entièrement financé en dette. D’où d’ailleurs, l’origine des déboires financiers de cette société qui faisait, à son apogée, plus de 600 millions de dirhams de chiffre d’affaires et employait près de 600 salariés.