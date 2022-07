Production d’électricité verte : SGTM a-t-il jeté l’éponge ?

Le rêve du leader marocain des métiers de la construction et du BTP de devenir un producteur d’électricité verte semble s’évaporer. En effet, près de dix ans après avoir créé SGTM Energy, le groupe SGTM semble avoir renoncé à ses ambitions dans les énergies renouvelables lassé par tant d’efforts, d’argent et d’énergie (justement) dépensés à faire sortir de terre deux petites centrales hydro électriques, l’une près de Khémisset et l’autre pas loin de Tahar-Souk.

Dotés d’une capacité totale de 22 MW, ces deux projets qui ont déjà nécessité des années d’études diverses et occasionné des millions de dirhams en investissement et charges, devaient selon leur calendrier initial d’entrée en service, injecter leurs premiers kWh sur le réseau de l’ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable) dès l’horizon 2019/2020. Or, les vicissitudes du parcours du combattant de la Loi 13-09 en a décidé autrement.