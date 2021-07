Produits du terroir. L’ADA poursuit ses efforts de promotion

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a mis en place à Rabat un nouveau kiosque coopératif dédié exclusivement à la promotion et la commercialisation des produits du terroir.

Ce nouveau point de vente situé à la place Mahaj Riad expose plus de 620 produits de 47 groupements producteurs des produits du terroir représentant plus de 135 coopératives provenant de toutes les régions du Royaume.

Cette initiative vient renforcer le dispositif mis en place par l’ADA depuis l’avènement du Covid-19 pour remédier aux problèmes de commercialisation rencontrés par les petits producteurs des produits du terroir et élargir l’assiette des bénéficiaires des actions d’appui entreprises par ladite agence en cette période difficile.

Via ce projet, l’Agence ambitionne de démultiplier les canaux de commercialisation en plus des actions entreprises avec les grandes et moyennes surfaces et travaille activement pour lancer très prochainement son site web dédié exclusivement à la promotion électronique des produits du terroir afin de créer un lien direct entre producteurs du terroir et les consommateurs nationaux et internationaux ce qui se répercutera d’une manière significative sur les GIE et les coopératives.