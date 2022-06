Programme Awrach. Plus de 30.000 offres d’emploi créées

Depuis son lancement, le programme « Awrach » a permis la création de plus de 30.000 offres d’emploi dans plusieurs régions du Royaume, selon le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.



Younes Sekkouri a donné ses statistiques lors de son intervention le 6 juin à la Chambre des représentants. Il a ainsi souligné qu’au stade actuel, les femmes constituent 36% des bénéficiaires de ce programme. Le ministre a fait observer que le gouvernement a mis en place une « initiative courageuse », en lançant ce programme, qui vise à créer quelque 250.000 offres d’emploi dans un horizon de deux ans. En réponse à une autre question du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) sur l’appui des PME, le ministre a mis en avant l’intérêt qu’apporte le gouvernement à ces entreprises qui représentent plus de 94% du tissu économique national et emploient plus de 70% de la main-d’œuvre.

Lire aussi | Tourisme. La tutelle active l’octroi des subventions au profit des établissements d’hébergement