Programme « Forsa ». Comment ça marche

« Forsa », dont le déploiement et la mise en œuvre sont assurés par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, est basé sur une approche novatrice qui combine l’accompagnement et le financement. Autrement dit, tout projet soumis devra franchir l’étape de la Commission de sélection, ainsi que celle de la Commission de financement.

Le gouvernement a lancé, récemment, « Forsa », un programme qui vise à encourager l’entrepreneuriat en accompagnant les porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets. Deux semaines après son lancement officiel, le programme connait un engouement certain auprès de milliers de jeunes Marocains porteurs de projets. Plus de 100.000 dossiers de projets, ont déjà été déposés sur la plateforme digitale www.forsa.ma, selon le ministère du Tourisme. Comment ce programme marche-t-il ?

– La Commission régionale de sélection, dont les réunions sont tenues par région de façon hebdomadaire, est composée d’une unité de gestion du programme (Équipe FORSA), des représentants des incubateurs, des délégués régionaux des départements ministériels, des représentants des institutions de financement et de toute autre partie prenante jugée utile, notamment le Centre Régional d’Investissement (CRI) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

– La Commission de financement, dont les réunions sont tenues dans les différentes régions chaque semaine, est composée, quant à elle, d’une unité de gestion du programme (Équipe FORSA), des incubateurs ainsi que des institutions de financement avec l’appui du représentant du secteur concerné.

Lire aussi | Aïd Al-Fitr 2022. Le centre international d’astronomie annonce la date

Gestion du programme :

– La gestion du programme au niveau des différentes régions a été confiée à des incubateurs.

– Le mode de collaboration avec les incubateurs sélectionnés pour l’accompagnement des processus de sélection, d’incubation et de préparation des dossiers de financement prend la forme d’un financement basé sur les résultats (à l’instar d’autres programmes et initiatives).

– A l’issue de chaque commission de financement, l’institution financière établit un appel aux fonds qu’elle transmet à la SMIT pour mobilisation des financements avec la liste des candidats retenus et le besoin en financement.

– Les institutions de financement restituent les montants recouvrés auprès des porteurs de projets au profit de la SMIT qui restitue à son tour les fonds à l’Etat.

– La durée du prêt est de 10 ans dont 2 ans de différé.

Le rôle des CRI :

– Les Centres régionaux d’investissement (CRI) jouent un rôle au même titre que les autres partenaires du programme dans le sourcing et l’orientation des porteurs de projets souhaitant bénéficier du Programme « Forsa ».

– Ils peuvent également apporter leur expertise dans la sélection des projets notamment à travers la participation aux commissions de sélection régionales.

Lire aussi | Iberia lance cet été six nouvelles routes vers le Maroc

La gestion des incubateurs :

– L’une des principales forces de la gouvernance du programme Forsa réside dans la mise en place d’une unité de gestion du programme (Équipe Forsa) avec des ressources au niveau central et au niveau de chaque région.

– Cette équipe assure le suivi opérationnel du programme sur le terrain et le suivi des activités des différents prestataires partenaires du programme.

Les comités de pilotage et de suivi :

– Le comité stratégique, institué sous la présidence de Chef du gouvernement, est chargé de définir les orientations stratégiques du programme. Ce comité pourra s’adjoindre toute personne dont la compétence lui sera utile. Il se réunit tous les six mois, et à chaque fois que c’est nécessaire, à la demande de l’un des partenaires.

– Le comité de pilotage national créé au niveau central, sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et la co-présidence du ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, afin de veiller sur la coordination globale du programme Forsa à l’échelle nationale.

– Les comités de suivi régionaux, placés sous la présidence des Walis des Régions, sont instaurés pour le suivi du programme au niveau de chaque région.

– Les comités de suivi provinciaux mis en place sous la présidence des gouverneurs des préfectures et provinces, comprennent les services extérieurs des secteurs concernés et l’Unité de Gestion du Programme (équipe FORSA).

(Avec MAP)