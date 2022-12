Programme Forsa. Les voyants au vert selon le gouvernement

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire vient de livrer les chiffres clés du déploiement du programme Forsa, et indique que les voyants sont au vert.

Lire aussi | CGEM. Une nouvelle identité visuelle pour marquer le 75ème anniversaire

Notons qu’il s’agit de la contractualisation avec le porteur de projet, une étape qui requiert des démarches administratives minimales comme le contrôle de conformité des documents administratifs, la vérification des RIB, l’appel de fonds effectué par l’Institution de micro-crédit auprès de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) pour lui débloquer les montants correspondant aux contrats signés, le virement des montants par la SMIT au profit de l’Institution de micro-crédit et le virement au profit du porteur de projet par l’Institution de micro-crédit.



Le ministère indique que pour accélérer la phase de financement, la SMIT a mobilisé 7 institutions de financement qui couvrent l’ensemble du territoire national, souligne le communiqué, ajoutant que ces institutions sont accompagnées de manière très rapprochée par les équipes de la SMIT pour fluidifier les étapes de signatures des contrats et d’octroi des prêts et subventions. On note, dans ce cadre, que la performance varie selon les institutions de financement, relevant que pour celles connaissant une forte demande, un accompagnement est effectué pour les aider à accélérer leur cadence, apprend-on.

Lire aussi | Région MENA. Forbes : une startup marocaine dans le Top 50 les plus financées

« A ce titre, le rythme hebdomadaire de déboursement a connu une vraie accélération ces dernières semaines pour atteindre l’objectif tracé par le programme. Actuellement, 1.500 porteurs de projets reçoivent, chaque semaine, le virement bancaire de leur prêt. Toutes les parties prenantes travaillent d’arrache-pied pour atteindre l’objectif tracé par le programme et financer 10.000 avant la fin de l’année », a assuré le ministère.