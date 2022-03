Programme Forsa : voici le nombre de projets bénéficiaires par région

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique SMIT, chargée de la gestion du programme Forsa, a lancé, mardi 29 mars, des appels d’offres en vue de sélectionner des Institutions de Financement (IF) au niveau de chacune des 12 régions du Royaume, communiquant le nombre de projets bénéficiaires par région. Les IF auront pour missions l’octroi des crédits, le suivi post-crédit des bénéficiaires sur la durée de réalisation de leurs programmes, et le recouvrement des créances sur la durée du crédit.

Ces appels d’offres s’inscrivent dans le cadre de l’opérationnalisation, des dispositions prévues au niveau de « la convention de partenariat pour le financement et l’opérationnalisation du programme FORSA » pour l’appui au développement de l’entrepreneuriat. Le programme vise à accompagner et à financer 10.000 porteurs de projets en 2022.