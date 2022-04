Programme Intelaka. Plus de 600 millions de DH débloqués par Bank of Africa à fin 2021

Sur l’année écoulée, le groupe bancaire a continué son accompagnement dans le cadre du programme Intelaka avec plus de 3700 dossiers validés pour un montant total de 628 millions de DH à fin décembre 2021.

Bank of Africa poursuit son soutien à l’économie et aux agents économiques notamment à travers le programme Intelaka. Sur l’année écoulée, le groupe bancaire a ainsi continué son accompagnement avec plus de 3700 dossiers validés pour un montant total de 628 millions de DH à fin décembre 2021. Lancé en 2020, le programme intégré d’appui et de financement de l’entrepreneuriat « Intelaka » vise en effet à offrir une nouvelle génération de produits de garantie et de financement à destination des TPE, des jeunes porteurs de projet, du monde rural, du secteur informel et des entreprises exportatrices. Toujours sur le plan du financement, le groupe bancaire indique que plus de 13.600 dossiers « OXYGENE » et « RELANCE » ont été traités depuis 2020 pour un montant global de décaissement de 8 milliards de DH à fin décembre 2021.