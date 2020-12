Programme « Tayssir » : le paiement des bourses digitalisé

La dématérialisation des paiements des aides gouvernementales se poursuit. Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Bank Al Maghrib et le Groupement d’Intérêt Economique du Paiement Mobile au Maroc ont signé, jeudi 10 décembre 2020, un protocole d’accord visant la digitalisation des transferts monétaires conditionnels au profit des ménages bénéficiaires du programme « TAYSSIR ».

Cette opération se déroulera dans une première phase au niveau de quatre sites pilotes (Fès, Meknès, Benguerir et Azilal) avant d’être généralisée à l’ensemble des régions du Royaume.

Les ménages bénéficiaires de ces bourses scolaires, qui recevront les fonds au niveau de leurs comptes ouverts auprès des établissements de paiement ou bancaires, pourront les utiliser pour l’achat de biens et services, via le paiement mobile, auprès des commerçants de proximité, ou les retirer, le cas échéant, auprès des guichets de ces établissements.

