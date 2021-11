Projets innovants. L’incubateur BlueSpace lance un appel à candidature

BlueSpace By Bank Of Africa & UEMF, lance son appel à candidature en faveur des jeunes porteurs de projet.

Cet appel à candidature va s’étendre du 15 Novembre 2021 au 19 Décembre 2021. On apprend que les candidats pourront soumettre un projet répondant à une problématique réelle et clairement définie en remplissant le dossier de candidature avant le 19 Décembre 2021 sur www.bluespace.ma.

Notons que le but de cette initiative est de sélectionner 50 équipes ou porteurs de projet âgés de plus de 18 ans, installés dans la Région de Fès-Meknès et souhaitant créer leur entreprise. Les projets soumis seront étudiés par un jury constitué de professionnels et d’universitaires, sur des critères de faisabilité et de qualité du dossier de candidature.

Lire aussi | Réseau de distribution. Kia Maroc s’implante à Dakhla

L’incubateur précise qu’une fois que le porteur de projet sera sélectionné, il pourra intégrer BlueSpace pour lequel il aura postulé et accèdera ainsi, à une panoplie de prestations et d’outils, visant à favoriser sa formation et à l’accompagner dans la concrétisation de son projet.

Dans le détail, ceux et celles qui auront été sélectionnés (es), bénéficieront d’un espace d’incubation, un cycle de formation complet sur le campus, un soutien technique et méthodologique, un appui conseil individualisé par des experts métiers et des professionnels. Ils bénéficieront aussi d’un accès à l’Ecosystème de l’observatoire de l’entreprenariat (l’ODE), d’une synergie partenariale qui permet une mise en relation avec des réseaux d’accompagnements existants, d’un « regard croisé » entre porteurs de projets lors des temps collectifs de formation et de mutualisation d’expériences.

Lire aussi | Mustapha Baitas : « Le retour à l’heure GMT fait l’objet de discussions au sein du gouvernement »

« BANK OF AFRICA et l’UEMF souhaitent à travers ce partenariat, soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées, leur faciliter l’intégration dans le marché du travail et agit concrètement sur des problématiques nationales liées à l’emploi des jeunes », précise-t-on. Pour rappel, l’incubateur BlueSpace By Bank Of Africa & UEMF est un réseau d’incubation qui a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales.