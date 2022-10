Promouvoir la lecture dans les établissements scolaires au centre d’une séance de travail entre Benmoussa et Bensaïd

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ont présidé hier, jeudi, une séance de travail qui a vu la participation de responsables des deux ministères.

Cette session a porté sur la question de la promotion de la lecture, du soutien au travail culturel au sein des établissements d’enseignement et de l’investissement conjoint dans les espaces culturels mis à disposition par les deux ministères.