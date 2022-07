Promouvoir la paix et la sécurité en Afrique

La Chine, poursuivant toujours une voie de développement pacifique et appliquant une politique de défense nationale active à caractère défensif, ne constitue une menace quelconque pour aucun pays. S’inscrivant dans une démarche de développement des relations d’amitié et de coopération gagnant-gagnant avec d’autres pays, elle ne cesse de la défendre et l’engager pour bâtir avec l’ensemble une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Le 1 er août 2022 marque le 95 e anniversaire de la fondation de l’Armée Populaire de Libération de Chine (APLC). Née sous les feux de la guerre, l’histoire de l’Armée Populaire de Libération de Chine est celle d’une histoire glorieuse et d’une armée qui a considérablement participé à la sauvegarde de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la Chine.

Au cours des 73 ans qui se sont écoulés depuis la fondation de la République Populaire de Chine, l’armée chinoise n’a provoqué ni guerre ni conflit armé, ni n’a envahi un pays quelconque, et encore moins occupé un seul mètre carré du territoire d’un autre pays. Respectant fondamentalement le principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des autres pays, elle insiste sur la résolution des conflits internationaux par la voie diplomatique.

Lire aussi | Le nombre d’auto-entrepreneurs a plus que quadruplé en 4 ans [DGI]

Aussi, dans un monde fait d’instabilité, d’incertitude et d’insécurité, la Chine est toujours à prôner le multilatéralisme et à défendre le rôle central de l’ONU dans les affaires internationales. Elle s’oppose à l’hégémonisme, rejette la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs. Elle préserve les principes de la Charte des Nations Unies et remplit pleinement et fidèlement ses responsabilités en tant que pays membre permanent du Conseil de Sécurité. Parmi les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, elle est le premier pays contributeur à la force des casques bleus onusienne.

Cette année 2022 marque le 32e anniversaire de la participation de la Chine à la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Jusqu’à présent, l’armée chinoise a participé à 26 opérations de maintien de la paix de l’ONU en RDC, Mali, Soudan du Sud, Moyen-orient etc… avec plus de 40 000 casques bleus, dont une dizaine a sacrifié sa vie pour la noble cause de la paix. Aujourd’hui quelques 2 400 militaires chinois, envoyés au premier front de ces opérations, se mobilisent pour la grande cause de la paix et de la stabilité dans le monde et surtout en Afrique, et sa promotion. Depuis 2008, la marine chinoise est également présente dans le golfe d’Aden et au large de la Somalie pour lutter contre les pirates sous l’égide de l’ONU. Elle a assuré la protection de milliers de bateaux de commerce transitant dans cette zone maritime.

La Chine est un acteur de la paix mondiale, un contributeur au développement dans le monde et un défenseur de l’ordre international. Comme disait le président chinois XI Jinping, l’humanité vit dans une communauté de sécurité indivisible, la sécurité est la condition préalable pour son développement. Afin de renforcer davantage la coopération entre la Chine et les pays africains dans le domaine de la paix et de la sécurité, la conférence ministérielle du 2ème forum sino-africain pour la paix et la sécurité s’est tenue le 25 juillet 2022 par vidéoconférence.

Lire aussi | Commission des investissements. 8 projets approuvés pour plus de 5 milliards de DH

Le président XI Jinping a annoncé, dans sa lettre de félicitations adressée à la conférence, que la Chine travaillerait avec l’Afrique pour promouvoir la mise en oeuvre de l’Initiative de sécurité mondiale et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Le Ministre chinois de la Défense nationale WEI Fenghe a exprimé de son côté l’intention du gouvernement chinois de renforcer la coopération sécuritaire dans les domaines comme délibérations stratégiques, comme coopération dans les armements et technologies, exercice et entraînement navals conjoints, échange d’expériences sur le plan professionnel. L’armée chinoise œuvrera, par ses actions concrètes, à fournir des biens publics de sécurité à la communauté internationale et opérera de diverses manières pour le bien-être des peuples du monde.

Le Maroc est un pays important en Afrique. Bien que la pandémie du COVID-19 ait restreint les échanges entre nos deux pays ces deux dernières années, je suis convaincu que, comme l’épidémie n’impacte jamais l’amitié, la coopération militaire sino-marocaine s’accroîtra davantage et apportera sa contribution à la paix et la sécurité en Afrique.

Colonel Major XU Guopei

Attaché de Défense près l’Ambassade de Chine