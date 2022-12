Promouvoir l’amitié traditionnelle sino-marocaine pour bâtir ensemble un meilleur avenir

En 2022, l’épidémie de la Covid-19 persiste, la reprise de l’économie mondiale reste fragile, les tensions géopolitiques s’accentuent et les crises alimentaire et énergétique se posent avec acuité. Face à ces sérieux défis, la Chine et le Maroc ont fait preuve de solidarité et ont renforcé leur partenariat sur les plans politique, économique et culturel, traduisant en actes concrets la vision de la communauté d’avenir partagé.

Face aux aléas internationaux, nous avons renforcé notre confiance politique mutuelle. En 2022, la Chine et le Maroc poursuivent leurs échanges à différents niveaux et continuent à se témoigner un soutien fort sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d’autre. Début décembre, le premier Sommet Chine-États arabes s’est tenu à Riyad en Arabie Saoudite. C’est un événement marquant dans l’histoire des relations sino-arabes qui a connu une large participation des dirigeants du monde arabe. Le Chef du gouvernement, Monsieur Aziz Akhannouch, y a participé pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a donné lecture du discours de sa Majesté le Roi. Dans son discours, le Souverain a exprimé sa profonde satisfaction pour la forte amitié historique qui lie le Maroc et la Chine et a salué notre coopération fructueuse dans divers domaines. En septembre, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Monsieur Nasser Bourita a participé à la réunion ministérielle de haut niveau du Groupe des amis de l’Initiative pour le développement mondial. D’ailleurs, l’Envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen-Orient, Monsieur Zhai Jun, et l’Ambassadeur du Forum sur la Coopération sino-arabe, Monsieur Li Chen, ont respectivement effectué une visite au Maroc.

D’autre part, le Maroc appuie toujours la Chine en matière des questions liées au Xinjiang, à Hong Kong et au Tibet. En août, suite à la visite de la Présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi dans la région de Taïwan, j’ai tenu un point de presse à l’Ambassade, et y ai rétabli les faits historiques en vue de corriger les fausses informations propagées. Dans le même temps, l’Ambassadeur du Maroc en Chine, Monsieur Aziz Mekouar, a réitéré, dans une déclaration à la presse, l’adhésion du Royaume à la politique d’une seule Chine, cette position marocaine a été relayée par des médias marocains. Nous sommes très reconnaissants à la partie marocaine pour son soutien net et constant à notre cause de la réunification de la patrie. En ce qui concerne la question du Sahara, la Chine est toujours pour une solution politique et a voté en novembre, pour la cinquième année consécutive, en faveur des Résolutions du Conseil de Sécurité à cet égard.

Face au défi de la Covid-19, nous nous sommes entraidés pour surmonter les difficultés. Depuis l’éclatement de la Covid-19, la coopération sino-marocaine dans la lutte contre le coronavirus a été exemplaire. La société Sinopharm a honoré tous ses engagements vis-à-vis du Maroc, en livrant avant l’échéance la totalité de vaccins commandés par le Royaume. En 2022, cette coopération est entrée dans une nouvelle période. Le projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin Sinopharm a été mis en service, le Maroc est désormais un pays producteur des vaccins anti Covid-19.

En plus, la Chine a pris une part active à la construction de l’usine de Benslimane, le plus grand projet d’usine de vaccins exporté par la Chine vers l’Afrique. En juin, les modules et équipements de l’usine sont arrivés au Maroc et les techniciens chinois sont à l’œuvre pour leur installation. Composée de trois lignes industrielles, cette usine sera focalisée sur le remplissage aseptique avant d’étendre son activité vers la production complète des vaccins d’ici 2025. Je suis convaincu que cette unité va contribuer à la souveraineté sanitaire du Maroc, tout en contribuant à celle de l’Afrique.

Face aux ralentissements économiques, nous avons persévéré dans nos efforts pour promouvoir la coopération. Malgré un contexte peu favorable, la coopération pragmatique sino-marocaine a fait preuve d’une résilience en 2022. Au tout début de l’année, la Chine et le Maroc ont signé la première convention en Afrique du Nord relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route, manifestant la volonté commune des deux parties de renforcer leur coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. En termes de commerce, selon les statistiques de la Douane chinoise, durant les onze premiers mois, le volume des échanges bilatéraux a atteint 6.13 milliards de dollars, soit une augmentation de 3.5% en glissement annuel. En termes d’investissement, la Chine apporte sa part de contribution à la stratégie d’industrialisation du Maroc. À titre d’exemple, la cité Mohammed VI Tanger Tech, un projet phare porté par nos deux Chefs d’Etat, a connu une avancée significative, la convention-cadre pour sa réalisation a été signée en juillet. Dans la zone franche atlantique de Kénitra, la société chinoise CITIC Dicastal a également renforcé sa présence au Royaume. Elle a construit avec succès sa troisième usine de moulage, dont l’investissement s’élève à 1,8 milliard de dirhams. Il s’agit de l’un des plus importants projets d’investissement chinois au Maroc jusqu’à ce jour.

Au cours de ces derniers mois, j’ai reçu plusieurs entreprises chinoises opérant dans l’éolien, le solaire, le dessalement de l’eau et d’autres secteurs d’activités prioritaires du Maroc. En ce sens, nous souhaitons plus d’assouplissement de la part de la partie marocaine en termes de formalités et de procédures, afin d’encourager plus d’entreprises chinoises à venir investir au Royaume.

En dépit des contraintes sanitaires, les échanges humains et culturels sino-marocains ont enregistré de nouveaux progrès. La culture est le meilleur « ciment » capable de développer la compréhension réciproque des peuples. Le Maroc est le seul pays arabe à abriter 3 instituts Confucius et un Centre culturel chinois. En 2022, en partenariat avec nos homologues marocains, nous avons organisé une cinquantaine d’activités. À Rabat, nous avons invité des adolescents marocains à participer au Dialogue entre les taïkonautes chinois de Shenzhou-14 et des jeunes africains, au cours duquel les trois taïkonautes ont répondu aux questions sur leur mission et leur vie en orbite. À Meknès, nous avons célébré ensemble le Festival de mi-automne (une fête traditionnelle chinoise également appelée fête de la lune ). Lors de cette rencontre, les invités ont dégusté du thé et des gâteaux de lune tout en baignant dans la beauté de la poésie, la musique, et la danse traditionnelles chinoises. Par ailleurs, nous avons organisé l’Exposition itinérante de l’Artisanat sino-marocain à Fès, à Meknès et à Marrakech, et avons exposé plus de 600 objets artisanaux du patrimoine culturel immatériel chinois. Ils ont été très appréciés par les visiteurs locaux. Toutes ces activités constituent des moments exceptionnels où la culture devient une source de rapprochement. À cette occasion, je souhaiterais également souligner les efforts louables de nos amis marocains : Monsieur Fathallah Oualalou, Dr. Nasser Bouchiba, Dr Khalil Mohamed et Dr. Hanane Thamik, pour leur contribution au resserrement des liens d’amitié entre nos deux peuples.

Le secteur du tourisme tient aussi une place prépondérante dans nos échanges. Avec l’allègement des mesures sanitaires au Maroc, le nombre des touristes chinois venant des quatre coins du monde au Royaume commence à s’accroître. Ces dernières semaines, la belle performance de l’équipe du Maroc de football attire le regard du monde entier et promeut l’image du Royaume à tous les niveaux, ce qui va se répercuter positivement sur le secteur du tourisme. Je suis persuadé que grâce à cet exploit inédit, de plus en plus de touristes chinois viendront découvrir ce magnifique pays. Et il ne faut pas oublier qu’en 2022, avec l’ajustement des politiques de visas, les étudiants marocains peuvent poursuivre leurs études en Chine.

L’année 2023 marque le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc. Dans ce nouveau contexte, la partie chinoise est prête à travailler avec la partie marocaine, en intensifiant et diversifiant le champ de coopération, pour promouvoir l’amitié traditionnelle, approfondir la confiance politique mutuelle, renforcer la coordination dans le cadre de « la Ceinture et la Route » et bâtir un meilleur avenir pour les relations sino-marocaines.

(Li Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc)