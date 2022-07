Propriété intellectuelle. Le Maroc et Israël se rapprochent

Le Maroc et Israël ont signé, le 18 juillet, à Genève, un Mémorandum d’entente sur la propriété intellectuelle, en marge de la soixante-troisième série de réunions des Assemblées Générales des États membres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L’objectif de ce mémorandum d’entente est de fournir des mécanismes pour promouvoir la coopération dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et ainsi stimuler l’innovation et renforcer les relations entrepreneuriales entre les innovateurs des deux pays. On apprend que le Mémorandum, conclu pour une durée de 5 ans reconductible tacitement pour la même période, vise également à développer l’échange de connaissances et le partage d’informations entre les deux offices nationaux de propriété intellectuelle et à fournir une assistance aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.