Protection sociale. Akhannouch préside les travaux du comité de pilotage

Ce vendredi 18 février 2022 à Rabat, s’est tenue une réunion de travaux du comité de pilotage en charge de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale. La séance était présidée par le Chef du gouvernement, Monsieur Aziz Akhannouch qui a tenu a rappelé que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, avait appelé à la généralisation de la couverture médicale à l’ensemble des Marocains, d’ici la fin de l’année 2022.

Cette rencontre était l’occasion d’examiner et de faire un suivi de l’état d’avancement des travaux de mise en œuvre de la protection sociale, en particulier ce qui concerne la généralisation de la couverture médicale. Y ont pris part, Madame Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Madame Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Monsieur Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, Monsieur Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, ainsi que le directeur général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, Monsieur Hassan Boubrik.