Protocole d’accord entre l’ONEE et Gridspertise, filiale du Groupe Enel

L’objectif de cet accord est de mettre au profit du secteur électrique marocain, l’expertise et le savoir-faire des deux organismes dans des projets d’énergie centrés sur les métiers de l’électricité tels que la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique.

Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et Robert Denda, Président Directeur Général de Gridspertise, nouvelle société du Groupe ENEL, ont signé, le 1er juin 2022, un protocole d’accord portant sur la collaboration en matière d’expertise, d’innovation, de R&D et de développement du capital humain. En vertu du protocole d’accord, l’ONEE et Gridspertise s’allient pour la mise en œuvre d’axes de collaboration portant, principalement, sur l’accélération de la digitalisation des réseaux électriques, l’amélioration des performances des infrastructures réseaux ainsi que la numérisation des activités d’installation, de gestion et de maintenance tout au long de la chaîne d’approvisionnement, allant des centrales électriques jusqu’aux clients finaux.