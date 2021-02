Provinces du Sud : ces entreprises qui comptent

Même si ce n’est pas encore la grande ruée des investisseurs marocains, mais c’est tout comme. Aux cotés des entreprises originaires des provinces du Sud, de plus en plus d’entreprises des autres régions du Royaume s’y installent pour saisir les opportunités offertes. Quelles sont ces sociétés qui comptent aujourd’hui dans ces provinces du Sud ? A travers notre sélection, forcément subjective de quelques-unes d’entre elles, se mire tout de même un Maroc qui réussit. Tour d’horizon.

Pendant longtemps, la part apportée par les entreprises marocaines en termes d’investissement était très limitée dans les provinces du Sud. Mais, un grand tournant a été amorcé depuis la mise en place du modèle de développement dans ces régions à partir de 2016. Annoncé par le Souverain lors de sa visite à Laâyoune en 2015, ce vaste programme d’un budget de 77 milliards de DH se poursuit jusqu’en 2021. Il faut dire, que ce plan a tout simplement donné de la visibilité au monde des affaires. Plusieurs privés marocains ont initié des investissements. C’est le cas, par exemple, du groupe Holmarcom de la famille Bensalah qui a depuis, investi 60 millions de DH via deux de ses filiales, Les Eaux minérales d’Oulmès et la Société marocaine du thé et du sucre (Somathes). La première a construit une usine d’embouteillage d’eau et de boisson à Bir Guendouz, d’une capacité d’embouteillage de 10 millions de litres, pendant que la deuxième filiale, a réalisé une unité d’importation et de conditionnement de thé vert à Laâyoune. Quant au groupe Sanam Holding, de Saïd Alj, il devrait construire trois nouvelles unités agro-industrielles, pour un investissement global de 235 millions de DH. Et jusque-là, ce groupe a investi 120 millions de DH dans la création d’un complexe de valorisation du poisson pélagique à Dakhla.

Le groupe Richbond de la famille Tazi n’est pas en reste. Il a construit deux plateforme de stockage et de distribution, notamment à Dakhla et Laâyoune, pour un investissement global de près de 45 millions de DH. Ces projets permettent aujourd’hui à Richbond, de réduire ses délais de livraison dans ces régions du sud. Même l’enseigne de fast food américaine McDonald’s s’est inscrite dans cette mouvance en ouvrant son tout premier restaurant dans les provinces du Sud, notamment à Laâyoune.

A l’instar de ces entreprises, d’autres se sont également engagées dans cette nouvelle dynamique d’investissement dans des secteurs comme le tourisme, pour lequel le Groupe Dakhla Attitude Resorts a balisé le chemin pour d’autres investisseurs à Dakhla, qu’il a réussi à positionner sur la carte mondiale des sports, notamment nautiques.

Outre le tourisme, d’autres opérateurs économiques marocains se sont installés pour développer des projets de valorisation dans le secteur de la pêche, l’immobilier ou encore dans l’agriculture.

Ces acteurs économiques venus des autres régions du Royaume, côtoient désormais leurs homologues originaires des provinces du Sud. Ces derniers, ont également initié plusieurs investissements en vue de se diversifier.

