Puneet Talwar, nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Maroc

Puneet Talwar, diplomate chevronné, a, entre autres, été secrétaire d’État adjoint aux Affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, et membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis.

Lire aussi | La liste d’exclusion du ministère de tutelle tient en haleine les agriculteurs

Congratulations to Puneet Talwar on being confirmed by the Senate as our next Ambassador to the Kingdom of Morocco! Our partnership with Morocco is critical for regional peace, security, and prosperity. 🇺🇸🇲🇦