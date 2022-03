Puneet Talwar, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis au Maroc

Le président Joe Biden a annoncé, vendredi 18 mars, son intention de nommer Puneet Talwar ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Maroc, indique la Maison blanche dans un communiqué . Auparavant, il a été secrétaire d’État adjoint aux affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, et membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis. Le service public de Talwar comprend également des rôles clés au sein de la Chambre des représentants des États-Unis et du personnel de planification des politiques du Département d’État.

Puneet Talwar avait occupé des postes de direction dans le domaine de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Département d’État, à la Maison Blanche et au Sénat américain. actuellement, il est conseiller principal au département d’État.

En dehors du gouvernement, il a été chercheur principal à l’Asia Society Policy Institute, chercheur invité au Penn Biden Center de l’Université de Pennsylvanie, conseiller auprès de l’ONG de résolution de conflits Inter Mediate, et chercheur non résident au Centre d’études sur la sécurité de l’Université de Georgetown. Talwar a obtenu son baccalauréat en ingénierie de l’Université Cornell et sa maîtrise en affaires internationales de l’Université de Columbia. Il est membre du Council on Foreign Relations et natif de Washington, DC.

