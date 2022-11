Puneet Talwar s’adresse aux Marocains après avoir prêté serment

Le diplomate américain a présenté dans un message son plan d’action où il a promis de donner la priorité à l’approfondissement des relations entre les deux peuples marocains et américains, garant d’une amitié qui durera dans le futur et a annoncé son impatience d’entamer sa mission d’ambassadeur des USA au Royaume du Maroc.

Avant sa nomination au poste d’ambassadeur des USA à Rabat, Puneet Talwar avait été tour à tour secrétaire d’État adjoint aux affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, et membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des États-Unis. Le service public de Talwar comprend également des rôles clés au sein de la Chambre des représentants des États-Unis et du personnel de planification des politiques du Département d’État.

En parallèle à ses missions gouvernementales, il a été chercheur principal à l’Asia Society Policy Institute, chercheur invité au Penn Biden Center de l’Université de Pennsylvanie, conseiller auprès de l’ONG de résolution de conflits Inter Mediate, et chercheur non résident au Centre d’études sur la sécurité de l’Université de Georgetown. Talwar a obtenu son baccalauréat en ingénierie de l’Université Cornell et sa maîtrise en affaires internationales de l’Université de Columbia. Il est membre du Council on Foreign Relations et natif de Washington, DC.

Le président Joe Biden avait annoncé, le vendredi 18 mars, son intention de nommer Puneet Talwar ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Maroc. Sa nomination a ensuite été confirmée six mois plus tard, le 9 septembre 2022, par le Sénat américain, dans un tweet du bureau des Affaires du Proche-Orient du département d’État américain sur son compte Twitter.

Talwar succède à David T. Fischer qui a été le témoin d’un évènement historique sous son mandat. Il a été honoré d’inaugurer la présence virtuelle d’une représentation diplomatique américaine dans les Provinces du Sud du Royaume, s’était-il réjouit d’annoncer.