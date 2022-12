Qatar 2022. Le Mondial de tous les possibles

Les médias algériens tenus, pour la plupart, d’une main de fer par le régime en place, régime, on le signale pour la vérité des choses, que seule la Covid a sauvé de la contestation qu’a fait souffler un Hirak jeune et revigorant sur une société sclérosée par les «cabranates», les médias algériens donc, auront été les seuls de toute la planète à n’avoir pas donné le résultat triomphal de Belgique-Maroc au Mondial 2022 du Qatar.

Peut-on être aussi bête ? Peut-on avoir autant de rancœur envers un pays voisin qui ne vous veut que du bien avec une main toujours tendue vers lui ?

Quand donc le régime algérien comprendra-t-il tout le mal qu’il se fait à lui-même et que depuis la Marche Verte qui a fait exploser de rage Feu Boumedienne, le Sahara Marocain est plus marocain que jamais ?

L’Histoire, la géographie, la géopolitique n’arrêtent pas de contredire les thèses abracadabrantes de nos frères algériens qui s’empêtrent dans les contradictions et les dénis.

Tenez, savourez la dernière galéjade qu’ils ont voulu faire gober à ceux qui les croient. En plein Mondial 2022, après que pendant des mois, ils ont attendu que la FIFA annule le résultat Algérie-Cameroun de leur match barrage, ce qui était impossible vu que le Cameroun a éliminé l’Algérie, dans les règles de l’art, voilà que le bruit a été répandu que l’équipe algérienne passera directement au second tour parce que les autres équipes africaines et arabes n’ont pas été à la hauteur et que seule l’Algérie était capable de sauver l’honneur au Mondial. Ce délire auquel auront cru les éternelles victimes de l’incessante propagande a fait long feu.

Le Qatar est en train de devenir un cauchemar pour les spécialistes de la haine anti-Maroc et ce, malgré tous les efforts de ces «porte-drapeaux» intempestifs qui s’incrustent dans les tribunes où personne ne les a invités.

Cependant, sous les lumières de Doha et le grand soleil du désert qatari, les mirages fondent comme des châteaux en Espagne et se brisent comme des miroirs aux alouettes.

Le Sénégal toujours là, montre la voie

20 ans après la cavalcade du Mondial 2002 (Japon-Corée du Sud) le Sénégal s’est qualifié et a passé l’épreuve du premier tour. Voici les Lions de la Téranga appelés à s’affronter avec l’Angleterre. Gros morceau, certes, mais que les hommes de Cissé, même orphelins de Sadio Mané, ont les épaules et les jambes pour faire chavirer la fière Albion. On prend les paris ?

La Tunisie a relevé un fier défi

Battre la bande des Bleus de Didier Deschamps, même si c’est pour un baroud d’honneur est un résultat exquis que la Tunisie va déguster longuement et qui va faire oublier bien des déboires et des misères. C’était beau de voir la joie des Tunisiennes et Tunisiens présents en masse au Qatar.

La France et l’Australie ont obtenu leur qualification, sans s’être montrées supérieures aux Aigles de Carthage. Ceux-ci peuvent en avoir une certaine amertume et un vrai dépit, mais la fierté d’avoir mis, à bas, ne serait-ce que l’espace d’un match, ces fiers-à-bras de Didier Deschamps et compagnie vaut bien des qualifications.

Bye bye Tunisie, à bientôt. Et merci pour tout.

Sourire et rictus

Ceux qui penseraient que France-Tunisie ne laisserait aucune trace sur le Mondial 2022 se trompent lourdement. La douce quiétude des «Bleus» est en train de se fissurer. Didier Deschamps ne joue plus en mage intouchable qui égare ses interlocuteurs en leur assénant ses schémas torturés de composition d’équipe avec axiaux, pistons, 3-5-3 ou 5-4-2, tout le bla-bla pseudo technique des centres de formation où on forme des techniciens qui vont, un jour ou l’autre se cassez le nez sur les mystères du football. Dans la vie, et Dieu sait si le foot est vivant et change tout le temps, dans la vie disions-nous, il faut toujours se rappeler de cette citation : «L’imagination est plus importante que le savoir». Ce n’est pas un cancre du fond de la classe qui a sorti cette boutade pour embarrasser les doctes scientifiques, mais le meilleur d’entre ces derniers, Albert Einstein lui-même.

Pour en revenir à Didier Deschamps et à sa défaite contre la Tunisie ; défaite sans conséquence immédiate, mais qui, petit à petit, se transforme en volcan d’où une lave va finir par balayer bien des situations qu’on croyait figées à jamais, ou du moins pour un sacré bout de temps ; le coach français qu’on pensait maître es-communication a commencé à perdre son sang-froid. Il s’est même permis de lancer à la presse en conférences : «Mais qu’est-ce que vous en savez sur tel ou tel, et sur les égos de chacun ?»

Phrase pas si innocente qu’il n’y parait.

Dire à des journalistes qu’ils ne savent rien, journalistes qui, hier encore, venaient puiser la bonne parole auprès du Maître et qu’on a mené par le bout du nez au moment des triomphes, peut pousser ces journalistes dociles à déterrer ce qu’on appelle «des affaires». Et quand les médias, qu’on pensait bien structurés car bien tenus en laisse, deviennent ce qu’on appelle des « fouille-poubelles », alors là, gare !

Didier, le sénateur du football qui vit depuis des lustres à Monte-Carlo avec un train de vie princier, a peut-être senti le vent tourner. D’où un sourire qui est devenu rictus.

Dieu et le football

Croyant ou non, on finira par toujours s’en remettre à Dieu.

Ce n’est pas aux Américains qu’on va apprendre ça. Chez les «Yankees» il y a toujours une Bible et une église pas très loin. Tenez, même sur le dollar est imprimé «In Good we trust» ce qui pourrait se traduire par cette phrase prophétique : «En Dieu nous croyons», ce qui sous-entend que tout est entre les mains de Dieu.

Joe Biden, Président octogénaire des U.S.A ne s’est pas privé de jeter, l’air de rien, une sacrée pique aux Ayatollah d’Iran. Pour saluer la victoire en Coupe du Monde des U.S.A sur l’Iran, le Président américain a lancé avec le sourire après les félicitations d’usages à ses boys : «Dieu vous aime ».

Les barbus de Téhéran, qui depuis Khomeiny, étouffent leur peuple en leur disant que tout ce qui n’est pas eux vient du Diable. Ont-ils su apprécier la nuance ?

Le jeudi est arrivé

La veille du jeudi 1er décembre de Maroc-Canada, l’Arabie Saoudite malgré sa retentissante victoire face à Messi et les discours surévalués de Hervé Renard, a quitté le Mondial au premier tour. Dure désillusion, mais tel est le football.

Ceux qui savent, savent surtout que le foot est comme la vie, parfois il peut se révéler injuste.

Mais en vérité, la justice du football c’est la pérennité. Le football récompense ceux qui croient le plus en lui, ceux qui s’accrochent, ceux qui veulent, par les efforts constants et le travail sérieux, garantir le succès

Et voici le Maroc qui grandit.

Et si maintenant que le Maroc est qualifié devant la Croatie, Belgique et Canada avec 7 points au compteur, pourquoi le destin ne nous ferait-il pas le clin d’œil de mettre sur notre route du 2ème tour une certaine Allemagne avec qui nous avons bien des comptes à régler.