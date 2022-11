Qatar2022 : L’Afrique arrive au Mondial avec ses coaches locaux

Lire aussi | Conférence de presse de Walid Regragui. Satisfaction générale…

Ainsi, Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, Aliou Cissé (Sénégal), Jalel Kadri (Tunisie), Otto Addo (Ghana), ainsi que Rigobert Song (Cameroun) sont aussi des ambassadeurs des compétences locales et surtout de la communauté des entraineurs locaux souvent pas estimés à leur juste valeur.

Au-delà des compétences et du génie tactique, ces cinq entraineurs nationaux, qui représenteront l’Afrique dans ce grand événement footbalistique mondial, ne seront pas motivés que par leurs salaires, primes ou encore carrière, mais par ce qui est encore plus fort : les couleurs de leur pays qu’il voudraient voir au plus haut rang parmi les 32 sélections en lice. Avec ces cinq cadres nationaux hyper-motivés il n’est pas exclu de voir au moins un réaliser l’exploit de se qualifier pour le dernier carré de la 22è Coupe du monde, et dépasser le seuil des quarts de finale atteint auparavant par le Nigéria, le Cameroun et le Ghana.

🔴 Les 5 nations africaines qualifiées pour la Mondial 2022 possèdent toute un sélectionneur africain. UNE PREMIÈRE.



▪️Rigobert Song (Cameroun) 🇨🇲

▪️Aliou Cissé (Sénégal) 🇸🇳

▪️Walid Regragui (Maroc) 🇲🇦

▪️Otto Addo (Ghana) 🇬🇭

▪️Jalel Kadri (Tunisie) 🇹🇳 pic.twitter.com/cFIgIAMpFr — AllezLesLions (@AllezLesLions) August 27, 2022

Walid Regragui

Nommé entraineur des Lions de l’Atlas jusqu’en 2026, en remplacement du Bosniaque Vahid Halilhodžić, Walid Regragui (47 ans) devra relever le défi de mener son groupe à signer de bonnes performances sur le terrain et répondre ainsi aux attentes des supporters marocains, amoureux du beau jeu. Ancien international marocain, Regragui, qui était sélectionneur adjoint de Rachid Taoussi en 2012, a cumulé une bonne expérience à la tête de plusieurs équipes marocaines et arabes, glanant plusieurs titres nationaux et continentaux, ce qui lui a valu de succéder à Vahid Halilhodžić comme sélectionneur du Maroc. Sous la houlette de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas seront appelés à réaliser de bons résultats dans les différentes compétitions, à leur tête la Coupe du monde au Qatar.

Rigobert Song

Pour ce qui est de la sélection camerounaise, elle disputera le Mondial avec l’ancien défenseur star des Lions Indomptables Rigobert Song, sur le banc. Après une longue carrière truffée de victoires et de trophées, dont la CAN en 2000 et 2002 en tant que joueur, Song (46 ans) tentera de briller aussi avec le Cameroun comme entraineur. L’ancien joueur de Liverpool, qui a réussi à qualifier le Cameroun au Mondial en écartant l’Algérie lors du dernier tour qualificatif au bout du suspense, comptera sur son expérience au plus haut niveau pour mener à bien sa mission à la tête de la sélection camerounaise au Mondial et signer un parcours remarquable dans cette compétition.



Aliou Cissé

Les Lions de la Téranga, galvanisés par le titre de la CAN 2021, tenteront, quant à eux, de surfer sur cette vague de succès et de s’illustrer à l’échelle mondiale sous la houlette d’Aliou Cissé (46 ans). L’ancien international sénégalais, qui a pris les rênes du Sénégal en 2015, a réussi au fil du temps à marquer l’équipe du Sénégal de son empreinte et à imposer sa touche tactique et son style de coaching. Le Sénégal, qui a été logé au groupe A aux côtés du Qatar, le pays hôte, les Pays-Bas et l’Equateur, nourrit l’espoir d’aller le plus loin possible au Mondial et confirmer que le titre de la CAN n’était pas un exploit isolé.

Jalel Kadri

De son côté, la Tunisie compte sur son entraineur Jalel Kadri (51 ans) pour signer un parcours honorable au Mondial qatari. S’il n’a pas la même carrière qu’Aliou Cissé ou Rigobert Song comme joueur, Kadri, qui a réussi à qualifier les Aigles de Carthage à la Coupe du Monde 2022 aux dépens du Mali, a une longue expérience comme entraineur qui a commencé en 2001 et au cours de laquelle il a été plusieurs fois sélectionneur adjoint.

Otto Addo

S’agissant du Ghana, c’est Otto Addo, qui s’est fait un nom comme joueur à la Bundesliga, qui sera aux commandes de l’équipe nationale à la Coupe du monde au Qatar. Nommé à la tête des Black Stars, en remplacement du Serbe Milovan Rajevac, après les piètres résultats de l’équipe lors de la CAN 2021 et une élimination précoce au 1er tour, Otto Addo (47 ans) a réussi à qualifier le Ghana au Mondial pour la quatrième fois en cinq éditions, en venant à bout du Nigeria, l’une des équipes les plus fortes d’Afrique. Pour sa première expérience comme entraineur principal, après avoir déjà occupé le poste d’entraineur adjoint au Borussia Dortmund et à Hamburg, Otto Addo aura fort à faire au Mondial 2022 avec les Black Stars qui ont hérité du groupe H aux côtés du Portugal, de l’Uruguay et de la Corée du Sud.