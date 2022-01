Quand le conjoncturel heurte le stratégique [Par Jamal Berraoui]

Il pleut des milliards et ce n’est ni suffisant, ni rassurant. L’exécutif s’était engagé sur des réformes structurelles, de l’investissement public, l’Etat-social, mais aussi la croissance, les projets structurants.

C’est trop facile de lui jeter la pierre. Le Covid continue de faire des siennes, et la réponse sanitaire est indiscutablement coûteuse sur les plans socio-économiques. Le climat est défavorable, l’année de sécheresse est acquise et il faut bien parer au plus pressé et assurer de l’eau potable à des millions de marocains. Cet étau des urgences se resserre. Le pays a de réelles urgences dont la gestion ne peut s’inscrire dans la durée. Cela coûte de l’argent, énormément d’argent. Mais, ce n’est pas fini.