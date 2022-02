Quatre Marocaines dans le classement Forbes 2021 des businesswomen les plus puissantes du Moyen-Orient

Forbes Middle East a dévoilé sa liste annuelle des femmes d’affaires les plus puissantes de la région, classant les dirigeantes les plus innovantes et les plus influentes de la région, tous secteurs confondus. La liste a été établie en fonction de la taille de l’entreprise, des réalisations de la personne au cours de l’année écoulée, de la RSE et d’autres initiatives de la personne. Raja Easa Al Gurg, directrice générale du groupe et vice-présidente du groupe Easa Saleh Al Gurg, est en tête de liste pour la troisième année consécutive. De même, Renuka Jagtiani, de Landmark Group, et Hana Al Rostamani, de First Abu Dhabi Bank (FAB), conservent respectivement leur deuxième et troisième position depuis 2021.

Le classement de 2022 présente des dirigeantes de 19 nationalités différentes dans 17 secteurs. Les femmes émiraties et égyptiennes dominent le classement, avec sept entrées chacune, suivies des dirigeantes saoudiennes, marocaines, koweïtiennes et omanaises, avec quatre entrées chacune. Sur les 50, 12 femmes font leur première apparition dans le classement, dont huit sont basées aux Émirats arabes unis, deux au Qatar et deux en Arabie saoudite.

Au Maroc, l’une des quatre femmes leaders se retrouve dans le top 10 du classement Forbes. Il s’agit de Nezha Hayat, présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux depuis 2016. Elle occupe la 8ᵉ place et fait également partie des sept femmes du classement occupant un poste dans une entité gouvernementale. Présidente du Comité régional Afrique / Moyen-Orient (AMERC) de l’Organisation internationale des commissions de valeurs jusqu’en 2022, elle est également reconnue pour être une militante des droits des femmes.

À la 19ᵉ place figure Salwa Idrissi Akhannouch, PDG et fondatrice d’Aksal Group. Fondé en 2004, ce groupe compte 1130 collaborateurs. Forbes rappelle également que le groupe « est le seul franchisé de 45 grandes marques au Maroc, dont Fendi, Gucci, Ralph Lauren, Zara, Banana Republic, Massimo Dutti, Pull & Bear et Gap ». Outre Askal Group, Salwa Akhannouch a également créé le Morocco Mall et une Académie de Formation aux métiers du commerce de détail, l’Aksal Academy, en 2011.

S’ajoute à la liste Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding, qui dispose de « plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie des aliments et des boissons » dans les secteurs de l’agriculture, l’oléiculture, l’aviculture, le commerce et la distribution. Elle se positionne à la 33ᵉ place et possède un secteur oléicole qui « s’étend sur 1000 hectares d’oliviers avec une production annuelle de 500 tonnes d’huile d’olive extra-vierge ». Sous son segment agricole se trouve « une plateforme de compostage d’une capacité de production de 10 000 tonnes par an », précise Forbes.

La 4ème marocaine n’est autre que Meriem Bensalah Chaqroun, administrateur du groupe Holmarcom et dirigeante des Eaux Minérales d’Oulmès. Elle est classée à la 36ᵉ place et est nommée par le Secrétaire général des Nations Unies en tant que membre de l’Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable ».