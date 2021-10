Qui est Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice.

Abdellatif Ouahbi, né le 28 juillet 1961 à Agadir dans une famille originaire de Taroudant, est un avocat et homme politique marocain. Il est élu député en 2016 et secrétaire général du Parti authenticité et modernité en 2020. Ouahbi a commencé son parcours scolaire en entrant à une école coranique à Darb Aqa en 1965, puis a rejoint l’école primaire Al Wefaq à Taroudant en 1967.

En 1977, Il commence ses études au collège Hassan I, puis au lycée Suleiman Al-Roudani. Baccalauréat en poche, il quitte sa ville natale vers la capitale, Rabat, pour poursuivre ses études universitaires à la Faculté de droit. Après l’obtention d’une licence en droit, Abdellatif Ouahbi devient avocat. En 1989, il rejoint le cabinet d’Ahmed Benjelloun — le frère cadet d’Omar Benjelloun, dirigeant de l’Union socialiste des forces populaires —, en tant qu’avocat en formation pour une durée de trois ans ; au cours de la même année, Ahmed Benjelloun fonde le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste.

Abdellatif Ouahbi fut membre de l’Union socialiste des forces populaires de 1976 à 1991, du Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste de 1991 à 2010 puis du Parti authenticité et modernité à partir de 2010. Il est élu à la Chambre des représentants lors des élections législatives de 2016 dans la circonscription de Taroudant-Nord. Le 18 septembre 2021, il a été élu président du Conseil Communal de Taroudant.