Qui est Abdellatif Zaghnoun, nouveau DG de l’agence chargée des performances des EEP ?

Né en 1958, Abdellatif Zaghnoun, qui occupait jusque-là le poste de Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est un produit de l’école publique marocaine. Ce diplômé de l’Ecole Mohammedia des ingénieurs (génie minier) en 1982, a débuté sa carrière à Benguerir à l’Office chérifien des phosphates (OCP) où il a été successivement chef du service exploitation en 1987 et chef du service du matériel en 1990. A Phosboucrâa, il a assuré les fonctions de chef de division Extraction à Boucrâa (1991), puis celle de chef de division traitement à Laâyoune (1993). En 1995, il revient à la direction des Exploitations minières de Gantour (regroupant les mines de Benguerir et de Youssoufia) où il exerça en qualité de chef de la division Extraction de Benguérir, puis de directeur des exploitations minières de Gantour en 1998.

En 2000, Abdellatif Zaghnoun fut nommé directeur des exploitations minières à Khouribga, poste qu’il avait occupé jusqu’à sa nomination en juillet 2003 comme directeur du pôle mines et membre du comité exécutif de l’OCP.

En juillet 2004, il a été nommé directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. Quatre ans plus tard, Zaghnoun, alors qu’il occupait le poste de directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, a été élu président du Comité d’audit de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). En 2010, Il a été nommé à la tête de la Direction générale des Impôts (DGI) avant de prendre les rênes de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) en 2015. Et depuis hier, le Souverain l’a porté à la tête de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics. Abdellatif Zaghnoun est marié et père de trois enfants.