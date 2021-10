Qui est Abdelouafi Laftit, Ministre de l’Intérieur ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Abdelouafi Laftit, Ministre de l’Intérieur.

Il a été reconduit à la tête du Département de l’Intérieur. Abdelouafi Laftit, que SM le Roi Mohammed VI a nommé à nouveau, ce 7 octobre 2021, ministre de l’Intérieur, est né le 29 septembre 1967 à Tafrisst.

Diplômé de l’Ecole polytechnique de Paris en 1989 et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées en 1991, il a entamé sa carrière professionnelle dans le domaine financier en France avant de rejoindre l’Office d’Exploitation des Ports (ODEP) où il a occupé entre 1992 et 2002, successivement, le poste de directeur des ports à Agadir, Safi et Tanger, avant d’être nommé, en mai 2002, directeur du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan.

Le 9 octobre 2019, Laftit a été nommé par SM le Roi ministre de l’Intérieur. En 2003 déjà, le Souverain l’avait nommé gouverneur de la province Fahs-Anjra, avant d’être nommé, en octobre 2006, gouverneur de la province de Nador, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination en mars 2010, président directeur général de la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville.

Le 24 janvier 2014, le Souverain lui a renouvelé Sa confiance en le nommant Wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Gouverneur de la préfecture de Rabat.

