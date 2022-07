Qui est Abderrahim Houmy, DG de l’Agence nationale des eaux et forêts ?

Abderrahim Houmy est diplômé d’ingénieur d’Etat en Agronomie (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Département des Sciences Humaines, option Economie Rurale). Également diplômé d’Agronomie Générale (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II – Sciences Agronomiques, Sociologie Rurale, Développement rural), Abderrahim Houmy a entamé sa carrière en 1993 en tant que Chef de service des Études Économiques au ministère de l’Agriculture, avant d’occuper le poste de Chef de Division de la Commercialisation des Produits agricoles.

Il fut le Conseiller Agricole à l’Ambassade du Maroc à Bruxelles au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de 1999 à 2002, et le Conseiller Agricole à la Mission du Maroc auprès des Communautés européennes (Bruxelles) de 2002 à 2004. De 2004 à 2009, Abderrahim Houmy a occupé le poste de Directeur de la Planification du Système d’Information et de la Coopération au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).

En 2009, il a été nommé Secrétaire Général du HCEFLCD, puis Secrétaire Général du Département des Eaux et Forêts au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts en 2017. Depuis février 2022, Abderrahim Houmy a occupé le poste de Directeur Général par intérim de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts. Âgé de 60 ans, Abderrahim Houmy est marié et père de deux enfants.