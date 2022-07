Qui est Ali Seddiki, nouveau DG de l’AMDIE ?

Le Roi Mohammed VI, qui présidait un Conseil des ministres mercredi 13 juillet au Palais Royal à Rabat, a procédé à la nomination de Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Ali Seddiki, que le Roi Mohammed VI a nommé, mercredi, Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), est né le 28 mai 1985. Diplômé HEC Paris Grande Ecole et Majeure Entrepreneur en Finance d’entreprise, stratégie et comptabilité, Ali Seddiki a entamé sa carrière professionnelle en 2014 en tant que Conseiller auprès du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique.