Qui est Aziz Akhannouch, Chef de gouvernement ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, ce jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Aziz Akhannouch, Chef de gouvernement.

Le Roi Mohammed VI l’avait reçu, le 10 septembre dernier au Palais royal à Fès et l’a nommé chef du gouvernement. Avant de le charger de former le nouveau gouvernement. Né en né en 1961 à Tafraout, Aziz Akhannouch, président du RNI, arrivé en tête des élections législatives, a été également porté à la tête de la mairie d’Agadir. Titulaire d’un diplôme en management de l’Université des Sherbrooke au Canada en 1986, Akhannouch est également président d’Akwa-Group. Un holding qui regroupe une cinquantaine de sociétés, spécialisées dans la distribution pétrolière, la communication et les services. Parallèlement à ses fonctions ministérielles, il a assumé plusieurs responsabilités associatives et managériales. Il était ainsi Administrateur de la BMCE-Bank et Administrateur de la Fondation Academia. Akhannouch a également été administrateur de Bank Al Maghrib et a présidé le Groupement des Pétroliers du Maroc (GPM). En 1999, il a fait partie du Groupe de réflexion auprès de feu S.M le Roi Hassan II, communément appelé G14. Sur le plan associatif, il est membre de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et membre administrateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Il est également président de l’association du Concert pour la tolérance.

