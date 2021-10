Qui est Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

En novembre 2019, le Souverain l’avait chargé de présider la Commission spéciale sur le modèle de développement. Cette mission, l’Ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) l’a conduite avec brio.

Le Roi Mohammed VI lui a renouvelé sa confiance ce 7 octobre 2021 en le nommant à nouveau Ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports. C’est dire que le nouvel Exécutif, qui a décidé de faire du Nouveau modèle de développement la feuille de route de son programme pour réaliser les priorités économiques et sociales, sait à qui se référer.

Ambassadeur du Maroc en France depuis mars 2013, né à Fès en 1958, est titulaire des diplômes d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Paris (1979) et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées-Paris (1981) et d’un « Master of Science » du Massachussetts Institute of Technology-USA (1983).

Il a occupé plusieurs fonctions de recherche, de gestion de projets et de consultant avant d’être nommé en 1987 Directeur de la Planification et des Etudes, puis Directeur des Routes au ministère de l’Equipement.

Benmoussa a notamment participé à ce titre, au lancement du Fonds Routier pour l’entretien et la construction des routes rurales et au démarrage du premier programme national autoroutier.

De 1995 à 1998, il a occupé le poste de Secrétaire général du Département du Premier Ministre auprès de Abdellatif Filali, puis de Abderrahman Youssoufi (gouvernement d’alternance).

En 1998, il quitte la fonction publique pour le privé pour occuper successivement dans le groupe SNI, les fonctions de Président de Sonasid et de Tanger Free Zone, puis ensuite le poste d’Administrateur Directeur Général du groupe des Brasseries du Maroc.

A partir de fin 2002, il retourne à la fonction publique en tant que Wali, Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur, jusqu’en février 2006, quand il est nommé par le Souverain, Ministre de l’Intérieur, poste qu’il a occupé jusqu’au début 2010.

Au ministère de l’Intérieur, Benmoussa a initié un programme de modernisation de l’administration territoriale, comme il a œuvré pour le renforcement de l’action de décentralisation au niveau des collectivités locales ou au lancement de l’Initiative Nationale de Développement Humain.

En février 2011, il est nommé par le Roi Mohammed VI, Président du CESE. Nommé aujourd’hui à la tête du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Benmoussa n’aura aucune difficulté à mener son nouveau challenge, sauf qu’il ne doit pas occulter le fait que le sport est aussi important que l’éducation et le préscolaire.