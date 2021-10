Qui est Ghita Mezzour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Ghita Mezzour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

Jusque-là professeur associé à la faculté d’informatique et logistique de l’Université Internationale de Rabat (UIR), et directeur-adjoint du TICLab, Ghita Mezzour a été nommée ce 7 octobre 2021 par le Roi Mohammed VI au poste de ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

Titulaire d’un doctorat de la Carnegie Mellon University en Génie Electrique et Informatique et Societal Computing, elle est également chercheuse en matière de Big Data, en intelligence artificielle et en cyber-sécurité. Elle pilotait jusqu’avant sa nouvelle nomination des projets financés par l’USAID et l’OTAN autour de l’employabilité des jeunes et la Threat Intelligence.

En 2015, elle est sélectionnée comme Star Montante par l’Institut de Technologie de Massachusetts (MIT).

Ghita Mezzour qui aussi un Master et un Bachelor en Systèmes de Communication de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, a été élue star montante par MIT en Novembre 2015.

