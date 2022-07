Qui est Khalid Safir, nouveau DG de la CDG ?

Lauréat de l’Ecole Polytechnique de Paris (1991) et de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique de Paris (1993), Khalid Safir a entamé sa carrière au Ministère de l’Equipement en qualité de chef de la division de la gestion financière du port de Casablanca en 1993, avant d’intégrer, en 1995, le Ministère des Finances en qualité de chargé d’études, puis de Directeur des Rémunérations et du Paiement des Pensions au même département à partir de 1998, et enfin Directeur de la Modernisation, des Ressources et des Systèmes d’Information, à la Trésorerie Générale du Royaume de 2004 à 2006.

En 2006, le Souverain le nomme Gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Al-Fida-Mers-Sultan, puis Gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca -Anfa en 2009, avant d’être porté en 2011 à la tête du secrétariat général du Ministère de l’Economie et des Finances.

Lire aussi | Conseil des ministres. Tout ce qu’il faut savoir sur les mesures adoptées

Sept ans plus tard, Khalid Safir est à nouveau nommé Wali de la Région du Grand Casablanca et Gouverneur de la préfecture de Casablanca, puis Wali de la Région de Casablanca-Settat et Gouverneur de la préfecture de Casablanca, le 13 octobre 2015, suite à l’entrée en vigueur du nouveau découpage du Royaume. Il y restera pendant deux ans avant d’être nommé Wali, Directeur Général des Collectivités Territoriales (DGCT). Khalid Safir est marié et père de trois enfants.