Qui est Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Mohamed Sadiki succède ainsi à Aziz Akhannouch, dont il a été, jusque-là, le secrétaire général dans ce département stratégique dans l’attelage gouvernemental. C’est dire qu’il connait bien la maison. C’est en janvier 2013 qu’il a été nommé Secrétaire Général du Ministère. Il est ingénieur d’Etat en agronomie, titulaire d’un Doctorat d’Etat ès sciences agronomiques et d’un PhD de l’Université du Minnesota (USA). Sadiki a occupé depuis 2009 le poste de Directeur général de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

Il débute sa carrière en 1984 comme enseignant-chercheur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et devient en 2005 Directeur de la Recherche Scientifique et de la Formation doctorale, poste occupé jusqu’à 2009. Il était en même temps chargé de la direction des affaires administratives pendant plus d’une année (2007-2008). Mohamed Sadiki est expert auprès de l’Institut International des Ressources Génétiques des Plantes-IPGRI- (Rome) depuis 2000 et auprès de l’Agence Nationale de la Recherche Française-ANR- (Paris) depuis 2010. Il a une bonne expérience dans le domaine de la coopération et du développement de partenariats aux niveaux national et international.