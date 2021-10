Qui est Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Mohcine Jazouli, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques.

Jusque-là ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Mohcine Jazouli change de casquette au sein de l’Exécutif.

Il se charge désormais de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques en tant Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement suite à sa nomination par le Souverain, ce 7 octobre 2021.

Né en 1967 à Casablanca, Mohcine Jazouli est lauréat de l’Université Paris-IX Dauphine. En 1991, il a obtenu au terme de ses études un Master en Ingénierie de l’aide à la décision. Il est également titulaire d’une Maîtrise d’Informatique Appliquée à la Gestion de l’Entreprise, communément appelée MIAGE, obtenue à l’Université Paris XI Orsay.

Ces deux cursus universitaires vont mettre Mohcine Jazouli sur la voie du conseil et de la gestion des entreprises, d’abord en Europe puis au Maroc.

Durant 14 années, Mohcine Jazouli renforce son expérience et son expertise au sein de grands cabinets de conseil internationaux, notamment Ernst & Young.

Fort de ce parcours, il crée en 2005 Valyans Consulting, le premier cabinet de conseil marocain. Valyans est devenu rapidement le spécialiste de l’accompagnement en stratégie, en conseil et en opérationnalisation. C’est ainsi que pendant plusieurs années, Mohcine Jazouli a été à la tête d’une équipe pluridisciplinaire, venue d’horizons différents, qui a porté des projets confiés par de grandes institutions et entreprises nationales et internationales. Il a également accompagné des Etats africains dans la conception et le déploiement de leurs stratégies sectorielles.

A ce titre, il a dirigé plusieurs missions dans des domaines variés tels que l’industrie, l’agriculture, la finance, le tourisme, le transport et l’urbanisme. En sa qualité d’entrepreneur, Mohcine Jazouli a fait partie des instances dirigeantes de la CGEM.

Convaincu que l’économique et le social vont de pair, Mohcine Jazouli est aussi membre du Think Tank CDS – Conseil pour le Développement et la Solidarité – qui a pour mission de produire des études et d’élaborer des propositions dans le domaine des politiques publiques et de l’économie au Maroc.