Qui est Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances ?

Jusque-là ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui change de casquette au sein de l’Exécutif. Elle se dirige désormais vers l’Economie et les Finances, son domaine de prédilection, étant donné qu’elle y a exercé pendant une longue partie de son parcours professionnel. Nadia Fettah Alaoui qui avait fait son entrée dans le précédent gouvernement, sous les couleurs du « Rassemblement National des Indépendants » (RNI), a démarré sa carrière professionnelle en 1997 en tant que consultante chez Arthur Andersen après son diplôme à HEC Paris.

En 2000, elle crée Maroc Invest Finances Group, fonds de capital investissement. Cinq ans plus tard, elle rejoint le Groupe CNIA Assurance et occupe la fonction de Directeur Général en charge du Pôle support et Finances. En 2010, elle accompagne Saham Group dans ses opérations de fusions-acquisitions en Afrique et Moyen-Orient. En 2013, elle devient Directrice Générale Déléguée des Finances et M&A de Saham Group, avant qu’elle ne soit désignée, Directrice Générale Déléguée des Finances & Opérations de Saham Finances, un an après. En 2019, elle était obligée de céder le fauteuil qu’elle occupait depuis 2017 en tant que Directrice générale de Saham Finances, pôle assurance du Groupe pour intégrer le gouvernement.