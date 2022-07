Qui est Nourreddine Boutayeb, nouveau président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc ?

Après ses diplômes d’ingénierie à l’Ecole centrale de Paris, en 1979, ensuite dans la mécanique des sols, en 1981, et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées, la même année, Nourreddine Boutayeb se forge d’abord dans le terrain du secteur privé (groupe Ingéra). 20 ans au privé et 20 ans au public, avant d’entamer une nouvelle vie, celle qu’il a tant aimée et espérée, dans la société civile, depuis 2021, à la tête de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS). Mais, il y restera seulement une année puisque le Roi Mohammed VI vient de le nommer Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc (CAM).

Lire aussi | Qui est Abdellatif Zaghnoun, nouveau DG de l’agence chargée des performances des EEP ?

Né le 1er Janvier 1957, Nourreddine Boutayeb a entamé sa carrière en 2003 en tant que Directeur des Affaires rurales au ministère de l’Intérieur, après avoir été nommé directeur par le Souverain. Ce ministère est bien connu pour son passé. Boutayeb ne se laissera pas « formater » par les anciens gardiens du temple. Ecouter, observer, comprendre, expliquer, convaincre et essayer de changer sans confrontation. Le changement est difficile, mais pas impossible. Il est question-là de pratiques concrètes, de réflexes. Le temps de réflexion est souvent court. Le risque d’erreur est réel. L’opacité a longtemps été la règle. Avec force morale et patience, il a su et a pu entamer le changement dans des conditions difficiles et complexes. Le principal défi est de rendre irréversible le processus entamé.

Lire aussi | Couverture sociale. Un financement de 87 millions d’euros de la BAD pour appuyer la généralisation

En mars 2006, le Souverain le nomme au poste de wali, directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, puis en mars 2010, au poste de wali, secrétaire général du même ministère. Il sera ensuite nommé Ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. Président de de la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire depuis seulement un peu moins d’une année, Nourreddine Boutayeb a déjà marqué de son empreinte cette institution qui lui tient à cœur. A ses yeux, le préscolaire qu’il connaît bien et sur lequel il a déjà travaillé au ministère de l’Intérieur, est une des « armes » les plus efficaces pour entamer le changement de la réalité sociale, en particulier dans les campagnes et dans les quartiers pauvres des villes.