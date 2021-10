Qui est Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences ?

Le Roi Mohammed VI a nommé, jeudi 7 octobre, les membres du nouveau gouvernement. Retour sur le parcours de Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Malgré son jeune âge, on a tendance à oublier qu’il fait partie des membres fondateurs du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Cette figure qui fait partie des plus marquantes du parti du Tracteur, s’est démarquée dès son jeune âge. Titulaire de deux MBA, Younes Sekkouri fait son entrée dans le monde de la politique à l’âge de 24 ans.

A cette époque, il se fait remarquer en tant que collaborateur de Driss Jettou et Chakib Benmoussa.

Depuis, Younes Sekkouri baigne dans trois univers : la politique, le monde académique, et l’entrepreneuriat.

Ce 7 octobre 2021, il a été nommé par le Souverain, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences.

Docteur en stratégie (ISCAE), Younes Sekkouri est titulaire de deux MBA de l’Ecole des Ponts et Chaussées et de la Fox School of Business de l’Université de Temple.

Membre de la Commission des finances, il a également occupé le poste de Doyen de la Business School de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées pour l’Afrique.